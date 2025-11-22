Şehit polis Yusuf Ceylan, mezarı başında anıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 2021 yılında trafik denetim noktasında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yusuf Ceylan, kabri başında anıldı.

Alaçam ilçesindeki şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Törene, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen ve İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş katıldı.