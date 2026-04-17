Şehit polis Mustafa Akgül'ün adı Adana'da okulda yaşatılacak

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 7 Aralık 2024'te uygulama noktasında otomobil çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül'ün adı, Feke ilçesindeki bir okula verildi.

Feke Kaymakamlığının kararıyla Paşalı Mahallesi'ndeki Paşalı Ortaokulu'nun adı "Paşalı Şehit Mustafa Akgül Ortaokulu" olarak değiştirildi.

İsim değişikliği dolayısıyla okulda düzenlenen törende, şehidin öz geçmişi okunarak dua edildi.

Şehidin babası Selim Akgül, törende, oğlunun adının okula verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hopur, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aydın, şehidin eşi, çocukları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

Maça saatler kala Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! Almina’nın son durumunu babası anlattı

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! İşte Almina’nın son durumu
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı

Okul saldırıları sonrası skandal çağrı: 411 şahıs gözaltında