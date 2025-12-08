Haberler

Şehit polis memurunun ailesine acı haber verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSTANBUL Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin açtığı ateşte şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın (27) Samsun'un Ladik ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

İSTANBUL Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin açtığı ateşte şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın (27) Samsun'un Ladik ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak'ın Samsun'un Ladik ilçesindeki ailesinin evine giden heyet, şahadet haberini anne Neslihan ve babası Ramazan Albayrak'a verdi. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Komşu ve akrabalar aileye taziyede bulundu. Şehidin, geçen yıl evlendiği ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

Şehit polis memuru Emre Albayrak'ın, 4 Eylül 2011'de Tunceli'nin Alibaba Mahallesi'ndeki bir halı sahada Asayiş Şube personelinin yaptığı maç sırasında düzenlenen saldırıda yaralanan 10 polis memurundan Şaban Albayrak'ın yeğeni olduğu belirtildi. Gazi Şaban Albayrak'ın, halen Samsun Emniyet Müdürlüğü Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevini sürdürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
title