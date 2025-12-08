Şehit Polis Memuru Emre Albayrak'ın naaşı Adli Tıp Kurumu'na getirildi

ÇEKMEKÖY'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şehit edilen Özel Hareket Polisi Emre Albayrak'ın naaşı, Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir binada 'ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı' ihbarı üzerine şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Evde bulunan R.A.'nın polis ekiplerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonda şüpheli R.A. etkisiz hale getirilirken Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın naaşı, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şehit Albayrak için bugün saat 15.30'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vatan Yerleşkesinde uğurlama töreni yapılacağı öğrenildi.