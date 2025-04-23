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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day'ın Trabzon'daki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day'ın Trabzon'daki ailesine acı haber verildi
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın şehadet haberi, Trabzon'daki ailesine ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın şehadet haberi, Trabzon'daki ailesine ulaştı.

Şehidin Ortahisar ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki baba ocağına giden yetkililer, Day'ın şehadet haberini ailesine verdi.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, baba Mecit ile anne Hatice Day'a taziye dileklerini iletti.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve binaya Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın 23 yaşında ve bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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