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Zeytin Dalı Harekatı'nda Şehit Olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın Ailesine Acı Haber Ulaşıldı

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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yaşanan bir silah kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehadet haberi, annesi Döndü Çapan'a ulaştı. Dinar ilçesindeki evine gelen askeri yetkililer, acı haberi verdikten sonra komşuları ve yakınları taziye için evde toplandı. Şehidin eşi ve iki küçük kızı olduğu bilgisi de paylaşıldı. Aileye başsağlığı dilekleri iletildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki annesine ulaştı.

Anne Döndü Çapan'ın Pazar Mahallesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer, kendisine oğlunun şehadet haberini verdi.

Haberin duyulmasıyla Çapan'ın yakınları, komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi.

Büyük üzüntü yaşayan annenin evine Türk bayrağı asıldı.

Isparta'da yaşayan şehidin eşi Makbule Çapan'a da şehadet haberinin verildiği öğrenildi.

Babasının 2 yıl önce vefat ettiği belirtilen Çapan'ın, Asya Ela (6) ve Nehir (3) isimli 2 kızı olduğu ifade edildi.

Şehidin annesinin evine gelen Dinar Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da aileye başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel

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