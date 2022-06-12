Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Cenaze namazı için gelenler Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının askerlerin omzunda taşınarak götürülmesi SİVAS - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade... Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Cenaze namazı için gelenler Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının askerlerin omzunda taşınarak götürülmesi SİVAS - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı. AA / Halife Yalçınkaya - Güncel Ömer Yıldırım Güncel Haberler

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