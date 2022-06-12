Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Cenaze namazı için gelenler Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının askerlerin omzunda taşınarak götürülmesi SİVAS - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade...

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı

Cenaze namazı için gelenler

Helallik istenmesi

Cenaze namazının kılınması

Şehidin naaşının askerlerin omzunda taşınarak götürülmesi SİVAS - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Ömer Yıldırım Güncel Haberler

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