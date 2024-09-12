Üye Girişi
Haberler

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan Isparta'da Defnedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, Isparta'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene şehidin ailesi, yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çapan, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İl Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Şehit Çapan'ın naaşı, Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Zafer Mahallesi'ndeki ailesinin evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenaze, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na götürüldü.

Buradaki törende, şehidin annesi Döndü, eşi Makbule Çapan, kız kardeşleri ve çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Çapan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İl Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Vali Aydın Baruş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaş, AK Parti Isparta milletvekillileri Osman Zabun, Mehmet Uğur Gökgöz, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile aile yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

Güncel

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı

Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Zirvesi'ne video mesaj: Açık söylüyorum, hiçbirimiz güvende hissedemeyiz

"Açık söylüyorum, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz"

 İşçilerin eyleminde gerginlik! CHP'li Mahmut Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü

Milletvekilinin üzerine emniyet aracı sürüldü
Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Minik Narin'den sonra bir kahreden haber de Sıla bebekten
Siyah Kalp konusu ne, oyuncuları kim? Siyah Kalp CANLI izle! 12 Eylül Perşembe Siyah Kalp 1. bölüm Show TV izleme linki var mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2024? Devlet Bahçeli'nin hayatını anlatan kitap adı ne, satışa çıktı mı, ne kadar? 12-13 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? İdil Bilgen kimin kızı? İdil Bilgen babası Mustafa Levent Bilgen kimdir, büyükelçi mi? 12-13 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef eleme adayları kim? 12 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu kaç yaşında, nereli? Zehra Taşkesenlioğlu hayatı ve biyografisi! KOSKİ Konya su kesintisi! 12-13 Eylül Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı (İÇLİ KÖFTE)? 12 Eylül Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title