Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer son yolculuğuna uğurlandı (2) - Haberler

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer son yolculuğuna uğurlandı (2) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Uçakla kentte getirilen 24 yaşındaki şehit Özer'in cenazesi, kara yoluyla Gölbaşı ilçesine getirildi. Bekar olan Özer için öğle namazına müteakip Abdullah Günaydın Camisi önünde tören düzenlendi. İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı, Balkar Beldesi Mezarlığı'na defnedildi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Baba Memet, anne Nemide, kız kardeşleri Aslı ile Ezgi, şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılarak göz yaşı döktü. AA / Orhan Pehlül - Güncel Güncel Haberler

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