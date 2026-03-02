Haberler

Şehit Piyade Onbaşı Veysel Günay, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı

Güncelleme:
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 28 Şubat 2020'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay, şehadetinin yıl dönümünde İslahiye'de kabri başında anıldı.

İlçe müftülüğüne bağlı din görevlileri, Boğaziçi Mahallesi'ndeki şehidin kabrini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Görevliler, kabir ziyaretinin ardından şehidin ailesini de ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
