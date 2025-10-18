Şehit Piyade Er Eyüp Güner İçin Tören
Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner için Gaziantep'te tören düzenlendi.
Tokat'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Şehit Eyüp Güner'in naaşı, protokol üyelerince karşılandı.
Saygı duruşunda bulunulup şehidin özgeçmişinin okunduğu törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve şehidin silah arkadaşları katıldı.
Şehidin naaşı, cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Nizip ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'ne uğurlandı.
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Eyüp Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamamış ve dün şehit olmuştu.