Haberler

Şehit Piyade Er Eyüp Güner İçin Tören

Şehit Piyade Er Eyüp Güner İçin Tören
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Tokat'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Şehit Eyüp Güner'in naaşı, protokol üyelerince karşılandı.

Saygı duruşunda bulunulup şehidin özgeçmişinin okunduğu törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehidin naaşı, cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Nizip ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'ne uğurlandı.

Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Eyüp Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamamış ve dün şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar

İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı

Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok

Türkiye'yi hızla saran kabusla ilgili korkutan açıklama
İtalya'nın önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu

Ünlü gazeteciye bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Girona'da Dominik Livakovic krizi! Ortalık fena karıştı

Girona'da Livakovic krizi! Ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.