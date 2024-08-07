Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'ın ailesine acı haber ulaştı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'ın acı haberi, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Kırşehir ve Çiçekdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri ile psikososyal destek uzmanları, Çiçekdağı Yeni Mahalle'de ikamet eden Alp'in ailesine şehadet haberini verdi.

Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Alp'in babası Ömer Alp'in, 2020 yılında vefat ettiği öğrenildi.