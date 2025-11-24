Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın dualarla anıldı

Haberler

Güncelleme:
DUALARLA ANILDIBatman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı. Yalçın için bugün memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde, anma programı düzenlendi.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Çalgan ve beraberindekiler Aybüke Yalçın'ın kabri başına gelerek dua edip mezarına karanfil bıraktı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, yaptığı açıklamada, "Vatanı için hem hizmet etmiş, hem canını vermiş tüm öğretmenlerimizi ve Şehit Şenay Aybüke öğretmenimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz görevi başındayken öğrencileri ve çevresi tarafından sevilen ve sayılan bir öğretmenimizdir. Özellikle hemşerimiz olması münasebetiyle Osmancık'ta mezarı başında anmak istedik. Aybüke öğretmen şehit olmadan önce sizin kızınızdı, şehit olduktan sonra memleketimizin evladı oldu. Bu özel günde dualarımız kendisiyle birlikte ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Haber - Kamera: Hüseyin ÇETİNKAYA/OSMANCIK, (Çorum),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
