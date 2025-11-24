Haberler

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın, adının verildiği okulda anıldı

Güncelleme:
BATMAN'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım'da görev yaptığı okulda anıldı.

Batman'da 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına, PKK'lı teröristler tarafından açılan ateşte, başka bir araçta bulunan Aybüke Yalçın yaralandı. Hastanede şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle görev yaptığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi'nde anma programı düzenlendi. Okulda kendi çabalarıyla kurduğu ve sonradan isminin verildiği müzik atölyesinde, fotoğrafının altına karanfiller bırakıldı. Programda, daha sonra meslektaşları tarafından Magusa Limanı şarkısı seslendirildi. Okuldaki programın ardından şehit öğretmen için Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde zeytin fidanları dikildi. Programa Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Işık, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

'BURALARDA YENİ YENİ AYBÜKELER YETİŞİYOR'

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Işık, "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına şehidimizin, Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum. Bulunduğumuz okula ismi verildi. Bu müzik odasını kendi emekleriyle bize kurdurdu. Buradaki bütün çocukların rol modeli Aybüke öğretmen. Buralarda yeni yeni Aybükeler yetişiyor. Aybüke öğretmenimizin o güzel yüzü, terörün gerçek kötü yüzünü ortaya çıkartıyor ve biz inanıyoruz ki Aybüke öğretmenin teröre vurduğu darbeyi yüzbinlerce insanın teröre vuracağı darbeden daha büyüktü. Aybüke öğretmenimiz kendi yaktığı ışığıyla bu coğrafyada uzun yıllar inşallah karanlığa mum olarak yaşamaya devam edecektir. Terör şunu çok net bilsin ki,bir Aybüke öldürüldü ama bu ülkedeki her kız çocuğu şu an Aybüke'nin umutlarını ve hayallerini yeşertmeye devam ediyor. Biz bugün Aybüke öğretmenimizin okulunda sabah ona karanfiller bırakarak Öğretmenler Günü'nü kutladık. Onunla özdeşleşen Magusa Limanı parçasını öğretmen arkadaşlarımız seslendirdi. Aybüke öğretmenimiz adına bir zeytin bahçesi oluşturmaya çalışacağız inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
