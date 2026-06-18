Haberler

Şehit Oğlunun Vasiyeti: 51 Yaşında Lise Mezunu

Şehit Oğlunun Vasiyeti: 51 Yaşında Lise Mezunu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de şehit oğlunun isteği üzerine liseye başlayan 51 yaşındaki Hamide Korkmaz, 4 yıllık eğitimin ardından mezun oldu. Buruk sevinç yaşayan Korkmaz, oğlunun vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Hakkari'de yaşayan 51 yaşındaki Hamide Korkmaz, 4 yıl önce Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan oğlunun isteğini yerine getirerek liseden mezun oldu.

Dağgöl Mahallesi'nde ikamet eden Korkmaz, oğlu Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın eğitimini sürdürmesine yönelik isteği üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi'ne gitmeye karar verdi.

Moda Tasarım Teknolojileri alanında eğitim almaya başlayan Korkmaz, oğlu şehit olduktan sonra bir süre eğitim hayatına ara verdi.

Evladının isteğini yerine getirmek için tekrar okula devam eden Korkmaz, 4 yıllık eğitimin ardından liseyi tamamladı.

Okul önünde düzenlenen mezuniyet programında İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'dan mezuniyet belgesini alan Korkmaz, buruk sevinç yaşadı.

Bu süreçte kendisine destek olan öğretmenlere ve okul idaresine teşekkür eden Korkmaz, AA muhabirine, oğlunun şehit olması nedeniyle okuldan bir süre uzak kaldığını söyledi.

Yaşadığı acıdan dolayı eve kapandığını anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Oğlum Irak'ta şehit olmuştu. Bir süre okula ara verdim. Daha sonra onun isteğini yerine getirmek için yeniden okula başladım. O günden beri okuyorum. Hem eğitim görüyordum hem de terzilik yapıyorum. 4 yıl okula gittim ve mezun oldum ama içimde bir burukluk var. Oğlumun isteğini yerine getirdiğim için seviniyorum. Oğlum okumamı çok istiyordu. Onun isteğini yerine getirdim. Okumak çok güzel."

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent saldırı altında! Uçuşlar durduruldu
Canlı yayında duygulandı! İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım sözleri

Sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu

15 yaşındaki çocuk araçta saatlerce mahsur kaldı! Hayat mücadelesi veriyor

15 yaşındaki çocuk bu araçta bulundu! Hayat mücadelesi veriyor
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
BAE'de 15 yaş altı için sosyal medya yasağı getirildi

Arap ülkesinden radikal karar! 15 yaş altına resmen yasaklandı
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi

Başkent alev alev yanarken Putin bakın nerede görüntülendi