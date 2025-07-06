Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Akdoğan'ın Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Akdoğan'ın Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi
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Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın şehadet haberi, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın şehadet haberi, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Taşbaşı Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi, anne Sebahat Akdoğan ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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