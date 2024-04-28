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Adıyaman'da Şehit Düşen Polis Memuru İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde açılan ateş sonucu şehit düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer, İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, şehidin ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Şehit Gökhan Özer'in naaşı, İstanbul'da defnedildi.

Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde, bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özer (34) için, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Törene, şehidin babası Ahmet, annesi Salise, eşi Mısra Özer ile yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Gökhan Özer'in naaşı toprağa verildi.

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş, beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'e ateş açmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polisler müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, saldırıyı gerçekleştiren polis memuru da yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gökhan Özer İstanbul Adıyaman Güncel Haberler

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