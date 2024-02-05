Tokat'ta şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca anıldı
Tokat'ta şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca, şehadetinin 4. yılında kabri başında anıldı. Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Karaca için Çevreli beldesinde mevlit okutuldu. Mevlidin ardından şehit Karaca'nın kabri ziyaret edilerek dua edildi. Anma programına, şehidin yakınları ile Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Tokat'ta şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca, şehadetinin 4. yılında kabri başında anıldı.
Van'da 05 Şubat 2020 tarihinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca için Çevreli beldesinde mevlit okutuldu.
Mevlidin ardından şehit Karaca'nın kabri ziyaret edilerek dua edildi.
Anma programına, şehidin yakınları ile Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.