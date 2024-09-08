Tunceli'de Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş Aykanat'ın Ailesine Acı Haber Ulaştı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev sırasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın şehadet haberi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine bildirildi. Aileye taziye çadırı kurulurken, şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın şehadet haberi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
Şehidin annesi Reşide Aykanat'ın Kümbet köyündeki evine giden Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ile askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.
Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.
Çadırı ziyaret eden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.
Babasını 3 yıl önce kaybettiği öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın cenazesi, yarın ilçede düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.