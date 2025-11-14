Şehit İlker Aykut Memleketi Tekirdağ'da Sonsuzluğa Uğurlandı

(TEKİRDAĞ) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan 39 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurulandı.

Çorlu Atatürk Havalimanı'nda askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi, helallik alınması için Muratlı ilçesindeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından Şehit İlker Aykut'un naaşı, Kırkkepenekli Mahalle Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırkkepenekli Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit İlker Aykut'u ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar göz yaşlarıyla uğurlarken tören Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.