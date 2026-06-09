Konya'da Fabrika Yangını: İtfaiye Eri Mehmet Tekeli Şehit Oldu

KONYA'da bir yatak fabrikasında çıkan yangında, işçileri tahliye ettikten sonra yoğun duman arasında kalarak karbonmonoksit gazından zehirlenip şehit olan itfaiye eri Mehmet Tekeli (43) düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende anne Maynur Tekeli, "Senin törenine kurban olurum. Kendini yaktın da beni şehit annesi yaptın. Pek erken gittin kuzum" diyerek tabutuna sarıldı.

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sözerler Sokak'taki Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde yer alan bir yatak fabrikasında dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla fabrikayı sararken, ihbar üzerine adrese çok sayıda, itfaiye, TOMA, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ilk ekipler, işçileri tahliye etti. Bu sırada yoğun duman arasında kalan ekipteki itfaiye eri Mehmet Tekeli, yere yığıldı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Tekeli, ekipler tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekeli, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

100 YILLIK İTFAİYE TEŞKİLATININ İLK ŞEHİDİ

İtfaiye eri Mehmet Tekeli için bugün Konya İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ailesi, kent protokolü ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı. 18 yıldır Konya Büyükşehir Belediyesi personeli olan Tekeli, 6 Şubat depremlerinin yanı sıra birçok afette görev aldığı bildirildi. 100 yıllık Konya İtfaiye Teşkilatı'nın da ilk şehidi olduğu belirtildi.

'KENDİNİ YAKTIN DA BENİ ŞEHİT ANNESİ YAPTIN'

Törende, itfaiye eri Mehmet Tekeli'nin eşi, 2 çocuğu ile anne ve babası güçlükle ayakta durdu. Tekeli'nin annesi Maynur Tekeli, "Senin törenine kurban olurum. Kendini yaktın da beni şehit annesi yaptın. Pek erken gittin kuzum. Cennete git de beni de götür, dayanamam" diyerek tabutuna sarıldı. Şehit itfaiye eri Mehmet Tekeli, baba ocağı Sarayönü ilçesinde toprağa verilmek üzere mesai arkadaşlarının omuzunda cenaze aracına taşındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı