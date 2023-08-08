Şehit Güvenlik Korucusunun Ailesini Ziyaret Eden Kaymakam Ateş, Çocuklarına Sahip Çıktıklarını Belirtti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Hasan Çiftçi'nin ailesini ziyaret eden Kaymakam Ali Ekber Ateş, çocuklarıyla yakından ilgilendi ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Kaymakam Ateş, daha sonra köyde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Hasan Çiftçi'nin ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Ateş ve beraberindekiler, Beyyurdu köyünde ikamet eden şehit ailesini ziyaret etti. Ailenin çocuklarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Ateş, "Şehidimizin çocukları bizim en kutsal emanetimizdir. Devlet olarak her daim onların yanında olacağız" dedi.

Kaymakam Ateş ve beraberindekiler, daha sonra Beyyurdu Karakolunu ziyaret ederek, buradaki askerlerle bir araya geldi.

Kaymakam Ali Ekber Ateş, daha sonra Boğazköy ve Beyyurdu köyünde KÖYDES tarafından yapımı tamamlanıp hizmete sunulan çalışmaları yerinde inceledi. - HAKKARİ