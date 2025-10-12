Şehit, gazi ve polis çocukları Erzurum'un doğal güzelliklerini gezdi
Erzurum'da, 40 şehit, gazi ve polis çocuğu, Palandöken Dağı'nda kahvaltı yaptıktan sonra Narman ve Uzundere ilçelerindeki doğal güzellikleri gezdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince "Gezelim, Öğrenelim Projesi" kapsamında kentteki 40 şehit, gazi ve polis çocuğuyla gezi programı düzenlendi.
Gezi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde mehter takımıyla karşılanan çocuklar, polislerle Palandöken Dağı'nda kahvaltı yaptı.
Ardından Narman Peribacaları, Uzundere Yedigöller ve Tortum Şelalesi'ni gezen çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel