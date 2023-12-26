PENÇE-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu toprağa verildi

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu (25), memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan evli ve 2 çocuk babası Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi, dün akşam memleketi Sinop'a getirildi. Şehidin cenazesi, Sinop Havalimanı'nda karşılandıktan sonra Boyabat Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Şehit Erenoğlu için bugün Boyabat Hükümet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1 YIL ÖNCE GAZİ OLMUŞTU

Baba Tuncay, anne Sabriye ve eşi Zeynep Erenoğlu törende güçlükle ayakta durabildi. Erenoğlu'nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp, gazi olduğu ve tedavisi sonrası yeniden göreve koştuğu öğrenildi. Şehit Erenoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yeşilyurt-Sarıağaççayırı köyü mezarlığında toprağa verildi.