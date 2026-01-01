Haberler

Eren Bülbül, Doğum Gününde Unutulmadı

Eren Bülbül, Doğum Gününde Unutulmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da 8,5 yıl önce PKK'lı teröristlerle karşılaşarak şehit olan Eren Bülbül, doğum gününde sosyal medyada anıldı. Kullanıcılar, 'İyi ki doğdun' mesajlarıyla Eren Bülbül'ü ve cesaretini hatırladı. 1 Ocak 2002 doğumlu Eren, 24 yaşında olacaktı ve birçok kişi, onun anısını yaşatmak için paylaşımlarda bulundu.

TRABZON'da 8,5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşte şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde anıldı. Sosyal medyada kullanıcılar, paylaşımlarda bulunarak Eren Bülbül'ün yaş gününü kutladı.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşte şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı.

1 Ocak 2002 doğumlu Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce kullanıcı, paylaşım ve yorumlarda bulundu. Kullanıcılar, Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını, 'İyi ki doğdun, iyi ki varsın yiğidim', 'Eren Bülbül kardeşimiz yaşasaydı bugün 24 yaşında olacaktı; tüm şehitlerimize rahmet olsun', 'Cesaretinle, tertemiz yüreğinle bu milletin evladı oldun. Seni unutmadık, unutmayacağız.

Ruhun şad olsun', 'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak', yorumlarıyla sayfalarında paylaşıp, kutlama ve anma mesajları yayımladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 15 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 15 ilimizde okullar tatil edildi
Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar

Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp polis yaktılar
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak