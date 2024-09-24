Üye Girişi
Haberler

Şehit düşen Şeyda'nın eşinden yürek yakan paylaşım: Sen benim en büyük hasretliğimsin

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ümraniye'de hırsızlık operasyonunda çıkan arbede sırasında suç makinesi Yunus Emre Geçit'in silahla vurarak şehit ettiği 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan kocası Semih Yılmaz, duygu dolu bir veda mesajı paylaştı. Yılmaz "Sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti (19) tarafından tabancayla vurulan şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Yılmaz'ın kendisi gibi polis memuru olan kocası Semih Yılmaz duygu dolu bir paylaşım yaparak, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu" dedi.

"BİZİM SEVDAMIZ VATAN UĞRUNA YARIM KALAN SEVDALARDAN OLDU"

Yılmaz sosyal medya hesapları üzerinden düğün fotoğraflarıyla birlikte yaptığı paylaşımda, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim" ifadelerine yer verdi.

Şehit düşen polis Şeyda Yılmaz'ın eşinden yürek yakan paylaşım: Sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin

Şehit düşen Şeyda'nın eşinden yürek yakan paylaşım: Sen benim en büyük hasretliğimsin
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Hırsızlık Ümraniye İstanbul Güncel Polis Polis

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

 ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

IPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
Okçuluk ne zaman kurallı bir spor olarak yapılmaya başlamıştır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EYLÜL | Baraj doluluk seviyesi nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ne zaman? 2024 İYÖS sınavı hangi gün, saat kaçta? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) giriş belgesi yayınlandı mı? 2024-HMGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Giray Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Prens dizisi başrolü Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı? Fezi Altun kimdir? Fezi Altun kaç yaşında ve nereli? Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında, nereli? İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne? Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti! Alp Kavasoğlu öldü mü? Alp Kavasoğlu neden öldü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });