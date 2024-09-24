Şehit düşen Şeyda'nın eşinden yürek yakan paylaşım: Sen benim en büyük hasretliğimsin

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti (19) tarafından tabancayla vurulan şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Yılmaz'ın kendisi gibi polis memuru olan kocası Semih Yılmaz duygu dolu bir paylaşım yaparak, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu" dedi.

"BİZİM SEVDAMIZ VATAN UĞRUNA YARIM KALAN SEVDALARDAN OLDU"

Yılmaz sosyal medya hesapları üzerinden düğün fotoğraflarıyla birlikte yaptığı paylaşımda, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim" ifadelerine yer verdi.