Haberler

Şehit polisin oğullarına polis konvoylu sünnet düğünü

Şehit polisin oğullarına polis konvoylu sünnet düğünü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2022 yılında şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan'ın 2 oğlu, polis konvoyu ile sünnet düğününe götürüldü.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2022 yılında şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan'ın 2 oğlu, polis konvoyu ile sünnet düğününe götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü araçlarına şehit Mustafa Çalışgan'ın adını yazan ekipler, araçlarla şehidin oğulları 5 yaşındaki Alparslan ile 8 yaşındaki Mehmet Alp'in evinin önüne gitti.

Şehit çocukları ile eşi Ceren Çalışgan'ı araca bindiren ekipler, ardından konvoy eşliğinde düğün salonuna gitti.

Programa katılan Vali Abdullah Köklü, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Mehmet Alp ve Alparslan'ı tebrik etti.

Şehit eşi Ceren Çalışgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ve tüm şehitler için Allah'tan rahmet diledi.

İki çocuğunu bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Çalışgan, "Valimize, Emniyet Müdürümüze, komutanımıza, tüm arkadaşlarına, eşe dosta çok teşekkür ediyorum. Unutamayacağımız bir sünnet düğünü oldu. Çok duygusalız ama çok da gururluyum. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Avrupa resmen kavruluyor! Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı

Avrupa'da işler çığırından çıkıyor! Herkes aynı ürün için mağazalarda
Havai fişek fabrikasındaki patlama güvenlik kamerasında

Bir ilimizdeki fabrika faciası kamerada
AK Parti'de toplu rozet töreni! İzmir'de 370 kişi aynı anda partiye katıldı

AK Parti'den CHP'nin kalesinde gövde gösterisi
Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler, Filistinlilerin tarım arazilerine kanalizasyon atığı bıraktı

Zararları çok büyük! Tarım arazilerine kanalizasyon atığı bıraktılar
Sıcakların etkili olduğu Paris çevresinde son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi hastanelere başvurdu

Şehirde 24 saatte 3 bin kişi hastaneye koştu! Hepsinin sebebi aynı
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası

Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Kadın müşterilere 'Canım, balım, bekar mısın?' dedi, tazminatsız kovuldu

"Bekar mısın?" dedi, tazminatsız kapının önüne konuldu