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Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan, Isparta'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak

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Pençe 1-2 Harekat Bölgesi'nde kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın cenazesi, Isparta'ya getirildi. Ayan, bugün Senirkent ilçesinde askeri törenle toprağa verilecek. Cenaze törenine ailesi ve yerel yöneticiler katılacak.

PENÇE 1-2 Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın (39) cenazesi, memleketi Isparta'ya getirildi. Ayan, bugün Senirkent ilçesinde, törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Pençe 1-2 Harekat Bölgesi'nde yürütülen faaliyet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın cenazesi, saat 04.30'da askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini eşi Nazan Ayan, annesi Gülümser Ayan ve kız kardeşi Elif Ayan ile Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan, daire müdürleri ve vatandaşlar karşıladı. Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda uçaktan indirilip cenaze aracına konuldu.

10 aylık Gülümser ve Harun adında ikizleri olan Piyade Binbaşı Osman Ayan, bugün öğle vakti Senirkent ilçesi Gençali köyünde askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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