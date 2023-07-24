Şehit ateşi Osmaniye'ye düştü

OSMANİYE - Pençe-Kilit hareket bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın acı haberi memleketi Osmaniye'deki baba evine ulaştı.

Pençe-Kilit hareket bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can bugün sabah saatlerinde arama tarama faaliyeti sırasında şehit düştü. Şehidin acı haberi memleketi Osmaniye'ye bağlı Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Baba İlhan ile Anne Fatma Can'a, acı haber ilçe protokolü ile askeri yetkililer verdi. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu baba evinde, çevre sakinleri de gelerek aileye destek olmaya çalıştı.

Öte yandan şehidin naaşının yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.