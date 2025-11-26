Haberler

Şehit Astsubay Üstçavuş Ongan'ın adı üniversite camisine verilecek

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın adı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesindeki (BŞEÜ) camiye verilecek.

BŞEÜ Cami ve İlahiyat Fakültesi Yaptırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Baş, yaptığı basın açıklamasında, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan BŞEÜ Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü mezunu Ongan'ın adının verileceğini kaydetti.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağın düşmesi sonucu şehit olan tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Baş, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz mezunu şehit İlhan Ongan'ın ismini yapımı devam eden camimize vermek için gerekli işlemleri başlattık. Şehidimizin adı 'İlhan Ongan Kampüs Cami' olarak anılacak. Camimizi hem mezunumuzun ismini yaşatmak hem de öğrencilerimizle hocalarımızı bir araya getirecek olan bir kültür merkezi olacak. Camiyi, üniversitenin en önemli unsurlarından biri olarak düşünüyoruz. Caminin varlığı üniversitedeki öğrencilerin hem sosyal hem de bilgi anlamında çok daha fazla katkıda bulunacak."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
