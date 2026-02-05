Şehit astsubay Okur, memleketinde toprağa verildi

HAKKARİ'de görevi başındayken rahatsızlanarak şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur (49), memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3 Şubat'ta görevi başında rahatsızlanan ve sol kolunda uyuşma hisseden Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur, kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin cenazesi hava yoluyla memleketi İskenderun ilçesine getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından Talat Okur'un cenazesi, tören için Nihal Atakaş Camisi'ne getirildi. Törene şehidin annesi Emine, eşi Esra, kızı Elçin Okur, yakınları ile Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Milletvekili Abdulkadir Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, askeri ve sivil erkanın yanı sıra vatandaşlar katıldı. Törende güçlükle ayakta durabilen şehidin ailesi, gözyaşı döktü. Şehit Talat Okur, kılınan namazın ardından İskenderun Şehitliği'nde toprağa verildi.