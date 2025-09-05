Haberler

Şehit Astsubay Gökhan Ağıl için mevlit okutuldu

Şehit Astsubay Gökhan Ağıl için mevlit okutuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 11 Eylül 2022 yılında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl için memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde mevlit okutuldu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 11 Eylül 2022 yılında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl için memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehidin ailesi tarafından okutulan mevlitte, İlçe Müftüsü Ali Erbaş tarafından Ağıl ve tüm şehitler için dua edildi.

Mevlit sonrası katılımcılara yemek ikram edildi.

Mevlide Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topuk, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay, MHP İlçe Başkanı Şenol Ayten, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, Turhal Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Çınar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
Arkasına hayvan sürüsünü alan vekil, Bakan Yumaklı'ya seslendi: Bu zararı karşılayın

Arkasına hayvan sürüsünü alıp Bakan Yumaklı'ya seslendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.