Ordu'da Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır Trafik Kazasında Şehit Oldu

Ordu'un Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol noktasında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, bölgeye yaklaşan Adem T. yönetimindeki 07 GU 227 plakalı motosiklete kontrol amaçlı 'dur' ihtarı verdi. İhtara uymayan sürücü Adem T., Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Çarpma sonucu Astsubay Çangır ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çangır'ı çevredeki özel hastaneye kaldırdı. Çangır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Asiye ve Turgut çiftinin oğlu Mehmet Fatih Çangır'ın, bekar, Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve görevine 2 Eylül'de görevine başladığı öğrenildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı, Ordu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı bildirildi.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için Ordu İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde resmi tören düzenlendi. Şehidin özgeçmişinin okunup duaların edildiği törene, Ordu Valisi Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin il temsilcileri katıldı. Düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesine gönderilmek üzere karayoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na gönderildi.

Haber-Kamera: Emrullah CESUR/ORDU,