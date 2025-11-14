Şehit Astsubay Başçavuş Özkan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan (39), memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin üniformasını giyen eşi Tuğba Özkan da tabuta sarılarak, "Çok güzel yakışmış sana şehitlik Burak" dedi.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın cenazesi, Ankara'daki törenin ardından Niğde'ye getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından Özkan'ın cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınları ile Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, kent protokolü ve çok sayıda kişi katıldı.

'BABANIZ DOYAMADAN GİTTİ'

Şehidin babası Malik, annesi Nihal, eşi Tuğba Özkan ile oğulları Göktuğ (4) ve Buğra (8), uzun süre şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu ve fotoğrafını öpüp gözyaşı döktü. Şehidin üniformasını giyen eşi Tuğba Özkan, tabutuna sarılarak, "Sen beni hiç üzmedin, bu sefer çok üzdün Burak" dedi. Çocuklarına da seslenen Özkan, "Babanız size doyamadan gitti, çok genç gitti, çok güzel yakışmış sana şehitlik Burak" diye feryat etti

Burak Özkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Niğde Derbent Şehitliği'nde toprağa verildi.

Haber : Kamera: Ali Kadı-Adnan Çelebi / NİĞDE,