Şehit Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Gürcistan'da, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş (39) için Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Akşemsettin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Akın Karakuş'un babası Mürsel Karakuş, annesi Gülfidan Karakut, eşi Sinem Karakuş ve çocukları Çınar (12) ile Eymen Karakuş (7) ve çok sayıda kişi katıldı. Eşi ve çocukları, Karakuş'un tabutuna sarılıp öptü. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, top arabasına alındı. Yüzlerce kişi tekbirler eşliğinde şehit Karakuş'u son yolculuğuna uğurladı. Akın Karakuş, Serdivan Şehitliği'nde toprağa verildi.