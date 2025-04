Şehit ailesi oğullarının hatırasını evlerinde yaşatıyor

ŞENER TOKTAŞ/BERFİN SİDAR AŞİT - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2023'te arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Bünyamin Barlık'ın ailesi, oğullarının hatırasını evlerinde yaşatıyor.

İçmeli köyünde Türk bayrağı asılı evde yaşayan Barlık ailesi, şehit evlatlarının hasretini geride kalan eşyasıyla gideriyor.

Evlerinin salonuna yaptırdıkları dolaba oğullarından kalan kıyafetleri, askeri üniforması ve çantasını, kimliğini, beresini, tespihlerini, tıraş malzemelerini, ajandasını, fotoğraflarını, berat belgesini, Türk bayrağını ve diğer eşyasını yerleştiren aile, şehidin hatıralarını saklıyor.

Her gün evlatlarının fotoğraflarını öpüp eşyasına ve giysilerine dokunarak acılarını dindirmeye çalışan anne Birgül ile baba Servet Barlık, sürekli şehidin mezarına ziyarette bulunarak dua ediyor.

"Oğlumuzu her zaman kalbimizde taşıyoruz"

Anne Birgül Barlık, AA muhabirine, oğlunun hatırasının her zaman kalplerinde olduğunu söyledi.

Oğlundan kalan eşyayı muhafaza ettiğini belirten Barlık, "Oğlumdan kalan her şeye gözümüz gibi bakıyoruz. Hediyelerini, fotoğraflarını, Türk bayrağını saklıyoruz. Oğlumuzu her zaman kalbimizde taşıyoruz. Hiçbir zaman oğlumuzu unutmuyoruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, vatanımız ve bayrağımız daima var olsun. Devletimiz, her daim bize yardımcı oluyor. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar." dedi.

"Yüreğimiz yandı, başka anne ve babaların yüreği yanmasın"

Baba Servet Barlık da oğlunun emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacaklarını ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" için atılan adımlara değinen Barlık, şöyle konuştu:

"Oğlumuzu kalbimizde yaşatıyoruz ve hiç unutmuyoruz. Bütün değerli eşyaları bize emanet. Bunları saklıyoruz ve sahip çıkıyoruz. Tespihleri, elbiseleri, beresi, askeri cüzdanı, Türk bayrağı, kamuflajı, sırt çantası ve bütün hediyeleri burada saklı. Oğlum şehit düştükten sonra hatıralarını kalbimizde yaşatıyoruz, sahip çıkıyoruz. Her gün eşyalarına bakıyoruz ve kontrol ediyoruz. Fotoğraflarına elimizi sürüyoruz, öpüyoruz. Her gün işimiz bu. Unutmamak için bunlarla uğraşıyoruz. Artık kimsenin evine ateş düşmesin. Yüreğimiz yandı, başka anne ve babaların yüreği yanmasın. Bunun çözülmesini ve güzel bir yol bulunmasını istiyorum. Herkes asker sahibi."