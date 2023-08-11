ŞEHİT AĞABEYİNİN ANISINA ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ

FEKELİ hayırsever iş insanı Ahmet Şener, şehit piyade onbaşı ağabeyi Yeter Şener anısına ilçedeki 150 çocuğa eğlence düzenleyip, çeşitli ikramlarda bulundu.

İlçe merkezinin yanı sıra Belenköy ve Yeşildüşmüş mahallelerinde yaz Kur'an kursunda eğitim gören yaklaşık 150 öğrenci, hayırsever iş insanı Ahmet Şener'in, 1995 yılında şehit olan piyade onbaşı ağabeyi Yeter Şener anısına Farsaklar Piknik Alanı'nda düzenlenen eğlenceye katıldı. Oyunlar oynayarak gönüllerince eğlenen çocuklara çeşitli hediyeler verilip ikramlarda bulunuldu.

Ağabeyi Yeter ve babası Cumali Şener'in ruhu anısına çocukları eğlendirdiğini dile getiren Şener, Çocuklar Kur'an-ı Kerim öğrenerek en güzel hediyeyi bana verdi. Yeni eğitim öğretim yılında çocuklarımıza başarılar diliyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlar için her zaman ben varım dedi.

İlçe Müftüsü Abdullah Rençber ise yaklaşık 1 aydır yaz Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara başarılar diledi.