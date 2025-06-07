Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

İstanbul'da filmlere konu olabilecek bir olay yaşandı. Bir şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü otogara gitmek isterken yolu karıştırdı. Yolcular şoföre tepki gösterince otobüsün içi karıştı.

ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSÜ FİKİRTEPE'YE GİRDİ

Muavinle yolcular arasındaki tepki büyüdü, iyice stres yapan şoför bir türlü doğru yola giremedi. Tartışma devam ederken yolcular kendini Kadıköy'ün Fikirtepe Mahallesi'nde buldu.

"TAM FİKİRTEPE'DEN KURTULDUM DİYE SEVİNİRKEN..."

O anları kayda alan bir yolcunun tepkisi ise dikkat çekti. Yolcu gülerek, "Tam Fikirtepe'den kurtuldum diye sevinirken şehirlerarası otobüsün Fikirtepe'ye getirmesi" dedi.