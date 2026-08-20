Kaçkar'ın Eteklerinde Yaz Keyfi: Yaylalar Köyü Ziyaretçi Akınına Uğruyor

ARTVİN'in Yusufeli ilçesindeki Kaçkar Dağları eteğinde yer alan Yaylalar köyü, yaz mevsiminde doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Serin havası ve bol oksijenli ortamıyla yoğun ilgi gören köyde, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen gurbetçiler ve bölgeyi keşfetmek isteyen turistler yürüyüş yapıp, eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Doğu Karadeniz'de her yıl yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan yüksek rakımlı yaylalar ve köyler, bu yıl da sıcak havalardan bunalan yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde, doğanın bütün renklerini bir arada barındıran Artvin'in Yaylalar köyü de Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gurbetçilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası oldu. Doğa yürüyüşleri yapan ziyaretçiler, dereler ve ormanlar eşliğinde tatil yaparken memleketlerine gelenler de yakınları ile hasret gideriyor. Kent merkezlerindeki sıcak havadan bunalanlar ise serin havanın ve doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

'STRES ATIP, TATİL YAPIYORUM'

İstanbul'dan memleketine gelen Mehmet Kuzgun, "İstanbul'da yaşıyorum. Artvin'in Yusufeli ilçesi köyümüz ve yaylamızı gezmeye geldim. Memleketimde stres atıp, tatil yapıyorum. Akrabalarımızı ziyaret ederek burada eski günleri yad ediyoruz" dedi.

'HARİKA BİR MANZARA VAR'

Her yaz köyünü ziyaret ettiğini belirten Hacı Karkat ise Çorum"da yaşıyorum ama Artvin benim memleketim. Bu güzel memleketi her yaz gelip, ziyaret ediyoruz. Gerçekten harika bir manzarası var. Burada stres atıyoruz, attığımız stres bize 1 yıl yetiyor" diye konuştu. Erzincan'dan yaylaları gezmek için geldiğini söyleyen Nergis Sezgin, "Erzincan'dan geldik. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde böylesi güzel bir manzara eşliğinde ailecek vakit geçiriyoruz. Çok beğendik, herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" dedi.

'MANZARANIN TADINI ÇIKARIYORUZ'

Gülşah Kuzgun da "Ben aslında Artvinliyim. Babam burada doğmuş, büyümüş ama yıllardır nasip olmamıştı buralara gelmek. Hatay'da yaşıyoruz, bu yaz fırsat bulunca Artvin'e geldik. Buraları görelim, dağ bayır gezelim istedik. Bu güzel manzaranın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu. Yaz aylarında yaylalarda serinlediğini söyleyen Recep Yılmaz ise İzmir'den geldik. Yaz aylarında burada tatil yapıyoruz. Oldukça serin ve güzel havalar var. Yeşillik, dereler ve ormanlarıyla çok hoş bir tatil yeri" dedi.

'BU KÖYDEN KOPAMIYORUM'

Sadık Atay da "Ben bu köye damat geldim ama bu köyden kopamıyorum. Çok güzel bir köy, her sene fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. Doğası, manzarası özellikle de cağ kebabıyla da bayağı bir albenisi var. Özellikle Kaçkar Dağı'nın zirvesi üzerindeki geçiş yolu bu köyü daha da cazip kılıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı