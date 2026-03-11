Şehidin 10 sene önceki son isteği Amasya çöreği, bu yıl da silah arkadaşlarına gönderildi

MARDİN'de 7 Nisan 2016'da şehit düşen Amasyalı bomba imha uzmanı Erkan Başpehlivan'ın (43) 10 yıl önceki son isteği olan Amasya çöreği, bu yılda unutulmayarak bölgede görev yaptığı silah arkadaşlarına gönderildi.

Mardin'de 7 Nisan 2016'da görevi sırasında şehit düşen bomba imha uzmanı Erkan Başpehlivan'ın son isteği, aradan geçen 10 yıla rağmen unutulmadı. Amasyalı şehidin vasiyeti, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerine getirildi. Şehit Erkan Başpehlivan'ın, görevi sırasında ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde memleketi Amasya'nın meşhur çöreğinden istediği öğrenildi. Ancak şehit düşen Başpehlivan'a bu isteği ulaştırılamadı. Şehadetinin ardından ailesi, bu durumu öğrenince her yıl düzenli olarak şehidin son isteğini yerine getirerek Amasya çöreğini bölgede görev yapan silah arkadaşlarına göndermeye başladı.

Şehidin ablası Belgin Ekmekçioğlu, kardeşinin hatırasını yaşatmak amacıyla özel olarak hazırlattığı çörekleri, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'nün destekleriyle Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislere gönderdi.

Ekmekçioğlu, "Kardeşimin son isteğini her yıl yerine getirmek, onun hatırasını yaşatmak bizim için çok önemli. Onun silah arkadaşları hala orada görev yapıyor. Bu küçük jestle bile olsa kardeşimin isminin yaşamasını ve onların da şehidimizi hatırlamasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı