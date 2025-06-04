Şefika Kutluer, Moskova'da Konser ve Ustalık Sınıfı Verecek

"Sihirli Flüt" olarak tanınan flüt sanatçısı Şefika Kutluer, konserler vermek ve ustalık sınıfı (master class) ile medya söyleşileri yapmak üzere Moskova'ya gidecek.

Kutluer, 6 Haziran'da Tchaikovsky Konservatuvarı'ndaki Rachmaninov Salonu'nda ileri seviye flüt öğrencilerine ustalık sınıfı (master-class) açacak.

7 Haziran'da Sostokoviç Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak olan sanatçı, 8 Haziran'da Brics Enformasyon ve Kültürel Medya Merkezi'nde konser verecek ve ardından medya söyleşisine katılacak.

'En İyi Klasik Müzik Yorumcusu' ödülünü aldığı Rusya'ya, konserler, master-classlar ve medya söyleşileri yapmak üzere gideceğinden dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Kutluer, şunları kaydetti:

"Klasik müziğin önemli merkezi Moskova'da özellikle ödülümü alıp konser verdiğim Bolşoy Tiyatrosu'nda anılarımı tazeleyeceğim. En sevdiğim bestecilerin başında gelen Tchaikovsky'nin konservatuvarı, yine başka bir hayran olduğum besteci Rachmaninov Salonu ve konser verdiğim daha nice mekanda tekrar konserler verip 'master-class'lar yapacak olmak harika bir duygu."