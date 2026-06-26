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İzmir'de Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklandı

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İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZMİR'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasında daha önce gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen pazartesi günü yapılan operasyonda Uysal, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Uysal, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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