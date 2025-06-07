Seferihisar'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.