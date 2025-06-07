Seferihisar'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Seferihisar'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
MEB açıkladı! İşte 5 soruda LGS hakkında tüm merak edilenler

MEB açıkladı! İşte 5 soruda LGS hakkında tüm merak edilenler
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.