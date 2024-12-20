Üye Girişi
Haberler
ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı
Türkiye doğal gazda istediğini aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
İsrail'e açık açık meydan okudular
Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
Suriyelilerin dönüşüyle ilgili 2 aşamalı plan

Seferihisar'da Engelli Kursiyerlerden 'Keloğlan' Müzikal Tiyatrosu

Seferihisar'da Engelli Kursiyerlerden 'Keloğlan' Müzikal Tiyatrosu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, özel eğitim öğretmenleri tarafından yazılıp yönetilen 'Keloğlan' müzikal tiyatro oyunu, engelli kursiyerlerin performansıyla seyirciyle buluştu. Etkinlik, sıfır atık ve çevre dostu bir anlayışla gerçekleştirildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde "Keloğlan" tiyatro oyunu, müzikal olarak sahnelendi.

Atatürk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü özel eğitim öğretmenlerince yazılıp yönetilen ve engelli kursiyerlerin görev aldığı müzikal tiyatro oyunu, Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

Özel kursiyerlerin performansı beğeni topladı.

Program, çevreye duyarlı bir şekilde "sıfır atık ve yeşil etkinlik" çerçevesinde kağıt ürün kullanılmadan gerçekleştirildi.

Etkinliğe Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş da katıldı.

Kaynak: AA / Cemrecan Tutar - Güncel
img

İşte Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifinin bugünkü maliyeti
img

"Eşimi, oğlumun pantolonu ile boğdum"
img

Suriyelilerin dönüşüyle ilgili 2 aşamalı plan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Yük treni işçi servisine çarptı
Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Aylar sonra kaleye geçtiği maçta kabusu yaşadı
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi

Son Dakika Haberleri

Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli? Motorine zam gelecek mi? 20-21 Aralık güncel motorin fiyatı ne kadar olacak? BİM AKTÜEL 20 ARALIK KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zammı nasıl hesaplanır? Resul Emrah Şahan kimdir? Halk Tv konuğu Resul Emrah Şahan kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? ATV CANLI İZLE 20 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? CUMA NAMAZI saat kaçta? 20 ARALIK Cuma kaçta okunacak? İl il cuma namazı saatleri! EN YENİ CUMA MESAJLARI 20 ARALIK | Resimli, ayetli, dualı ve anlamlı Cuma mesajları! 19 Aralık MasterChef kim kazandı? MasterChef'te dün akşam 4. ceketi alan belli oldu! Cuma namazı nasıl kılınır? Adım adım cuma namazı kılınışı! Cuma namazı kaç rekâttır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.