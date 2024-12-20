Seferihisar'da Engelli Kursiyerlerden 'Keloğlan' Müzikal Tiyatrosu
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, özel eğitim öğretmenleri tarafından yazılıp yönetilen 'Keloğlan' müzikal tiyatro oyunu, engelli kursiyerlerin performansıyla seyirciyle buluştu. Etkinlik, sıfır atık ve çevre dostu bir anlayışla gerçekleştirildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde "Keloğlan" tiyatro oyunu, müzikal olarak sahnelendi.
Atatürk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü özel eğitim öğretmenlerince yazılıp yönetilen ve engelli kursiyerlerin görev aldığı müzikal tiyatro oyunu, Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.
Özel kursiyerlerin performansı beğeni topladı.
Program, çevreye duyarlı bir şekilde "sıfır atık ve yeşil etkinlik" çerçevesinde kağıt ürün kullanılmadan gerçekleştirildi.
Etkinliğe Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş da katıldı.