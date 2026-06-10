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İzmir'de 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonunda, Yunanistan'dan tekneyle getirilen 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabındaki açıklamasına göre, polis ve sahil güvenlik ekipleri Seferihisar'da ortak operasyon düzenledi.

Bir tekneyle Yunanistan'dan İzmir'e uyuşturucu nakledildiğinin tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli de yakalandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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