Seferihisar Belediyesi'ne operasyon 6 gözaltı
İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P.'nin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.
İZMİR'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik bu sabah 'rüşvet' operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P.'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı