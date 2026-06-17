Haberler

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu: Gözaltına alınanlar belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında, aralarında belediye başkan yardımcısı ve CHP'li vekil danışmanının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada yaklaşık 6 milyon TL rüşvet alışverişi yapıldığı değerlendiriliyor.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu ileri sürülen Ö.A.'nın da aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, ilgili kolluk birimlerince 'rüşvet' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda çalışmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma çerçevesinde daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde; Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşılmış, yürütülen adli işlemler neticesinde bazı şüpheliler hakkında tutuklama tedbiri uygulanmıştır. Devam eden soruşturmada; belediyedeki bazı görevli kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında, inşaat ve imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu, bu kapsamda elden ve banka hesapları aracılığıyla toplam yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği yeni deliller elde edilmiştir. Elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün İzmir merkezli olmak üzere 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında, aralarında bir belediye başkan yardımcısı ile çeşitli şirket yetkililerinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilere ait dijital materyaller ile soruşturmaya konu olabilecek çeşitli belge ve verilere incelenmek üzere el konulmuştur" denildi.

GÖZALTINA ALINANLAR BELLİ OLDU

Açıklamada operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlere de değinilip, şu ifadelere yer verildi:

"Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P., inşaat firması yetkilisi S.B., inşaat firması yetkilisi R.K.B., kamu görevlisi Ö.A., şirket yetkilisi S.Y., şirket yetkilisi R.Ö. gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemleri devam etmekte olup, soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller Cumhuriyet Başsavcılığımızca değerlendirilmekte, olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir."

Öte yandan, soruşturma kapsamında 18-20 Mayıs'taki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden belediye satın alma birimi koordinatörü O.A, gazeteci E.A. ile encümen üyesi B.S.'nin tutuklandığı, diğer şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Babacan'dan tavuk şirketlerine kayyum atanmasına sert tepki: Polisiye tedbirlerle enflasyonu düşüremezsiniz

Tavuk şirketlerine kayyum atanması Babacan'ı küplere bindirdi
Trump: ABD'nin İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil

Trump dünyanın günlerdir konuştuğu iddiayı yalanladı
Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'a dişli rakip

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a dişli rakip! İlk maç İstanbul'da
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı

Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pasta ile vuruldu