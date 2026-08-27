SEEBRIG Karargahının 27. Kuruluş Yıl Dönümü İstanbul'da Kutlandı

(İSTANBUL) - Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Karargahının Aktivasyon, Komuta Devir Teslim ve 27'nci kuruluş yıl dönümü törenleri, 3'üncü Kolordu Komutanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, SEEBRIG'in 1999 yılında Güneydoğu Avrupa'da barış ve istikrarın desteklenmesi, ülkeler arasındaki askeri iş birliğinin ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulduğu belirtildi.

İstanbul'da düzenlenen törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı.

Kaynak: ANKA