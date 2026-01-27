Haberler

Sedef Kabaş gözaltına alındı

Güncelleme:
Sedef Kabaş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamasıyla gözaltına alındı ve bugün adliyeye sevk edilecek.

Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'suç işlemeye tahrik' suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Kabaş hakkında, sanal medya platformu X'te yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında soruşturma açıldı. Gözaltına alınan Kabaş bugün adliyeye sevk edilecek.

