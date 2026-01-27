Sedef Kabaş gözaltına alındı

Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'suç işlemeye tahrik' suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Kabaş hakkında, sanal medya platformu X'te yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında soruşturma açıldı. Gözaltına alınan Kabaş bugün adliyeye sevk edilecek.