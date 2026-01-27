Haberler

Sedef Kabaş "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "suç işlemeye tahrik" suçundan gözaltına alındı

Güncelleme:
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve suç işlemeye tahrik iddiasıyla Sedef Kabaş gözaltına alındı. Şüpheli, yarın adliyeye sevk edilecek.

Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarını işlediği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Kabaş hakkında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi.

Kabaş'ın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

